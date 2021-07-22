Прокуратура о приковавшем 18-летнюю девушку к туалету

22 июля в прокуратуру Бардинского района поступила информация о том, что жительницу Барды Афсану Юсифзаде (2003 г.р.) приковали цепью. Об этом haqqin.az сообщили в прокуратуре Барды.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что девушке нанес телесные повреждения, а затем приковал ее цепью к металлической трубе санузла в общежитии знакомый ее матери Руслан Рзаев.

По данному факту в прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 145.2.3 (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего) Уголовного кодекса АР.

Р.Рзаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По данному факту ведется расследование.