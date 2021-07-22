Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана

По ее данным, 24 июля 2021 года в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана "без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка".

Перестрелка пограничников произошла на границе Киргизии и Таджикистана, сообщило РИА Новости в субботу в пресс-центре Государственной пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и местные жители. На требования кыргызской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Более того, граждане Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка между жителями КР и РТ переросла в драку и закидывание камнями в друг друга", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе конфликта со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии. "В ответ пограничники ПС ГКНБ КР произвели выстрелы в сторону Таджикистана", - заявили в ведомстве.

Как сообщается, в результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет, обстановка на границе характеризуется как стабильная.

"В настоящее время в местности Кум-Мазар проводится встреча на уровне пограничных представителей сторон с участием представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов", - отметили в пресс-центре.

Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.