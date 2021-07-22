Александр Караваев, автор haqqin.az 12:49

В интервью телеканалу AzTV Ильхам Алиев раскрыл подробности разговора с Владимиром Путиным. Один из главных моментов - единая позиция президентов относительно важности открытия Зангезурского коридора, как это и предусмотрено пунктом 9 трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года об открытии транспортных коммуникаций. По ряду причин в публичном пространстве сложилось, как мне кажется, некоторое непонимание тех задач, которые Москва ставит себе вокруг темы Зангезурского коридора.

Во-первых, это произошло из-за завесы относительной секретности, которая окружала работу комиссии вице-премьеров, рабочую группу трёх стран по открытию коммуникаций в регионе. Никаких брифингов, все доклады только наверх, руководству. СМИ практически не имели информации о текущих переговорах. К этому теперь можно добавить, что Ереван с июня фактически приостановил участие в рабочей группе, ввиду поствыборных кадровых перестановок. Отсюда некоторое размывание повестки и вытеснение задач рабочей группы по транспорту и коммуникациям на дальнюю периферию. А между тем эта тема едва ли не центральная с точки зрения интересов России в регионе в постконфликтный период. Дело в том, что открытие коридора и налаживание работы Джульфинского ж/д узла позволяет России не только позитивно адаптироваться к новым реалиям, но и перевести свое макроэкономическое влияние и интересы в Армении и Азербайджане на новый, более качественный уровень. Речь идет о восстановлении сквозных железнодорожных коммуникаций вплоть до Персидского залива. Конечно же, о раскрытии потенциала российской ЮКЖД, запертой внутри территории Армении. К тому же Россия хочет использовать будущий рост армянской и азербайджанской экономик для расширения трансрегиональных проектов торгово-промышленной интеграции вдоль МТК "Север-Юг", увеличить грузопотоки с Турцией и Азербайджаном благодаря росту региональной промышленной базы (от аграрного до горнорудного сектора). Таким образом, раскрывается накопленный потенциал взаимодействия РЖД и АЖД. Теперь попробуем раскрыть эти позиции более подробно.

Зангезурский дублёр западнокаспийской ветки МТК "Север-Юг" Пока Россия не имеет сквозного сообщения с портами Персидского залива, местные сегменты МТК зависят от региональной торговли, мало подпитываясь трансевразийскими перевозками. Это относится в равной степени и к маршрутам "Север-Юг", и к маршрутам "Восток-Запад": транзитные контейнерные поезда и проводки грузов от Китая или из Индии до сих пор воспринимаются как нечто уникальное и экспериментально-тестовое. Морской, каспийский сегмент МТК "Север-Юг", так же в прямой зависимости от расширения ж/д коммуникаций во всех направлениях. Итоги допандемийного 2019 года очень близки к текущим показателям морской перевалки, не показывая значимых ускорений товоропотока (не превышая около 5 млн тонн) и около 7 тыс. контейнеров в год. Тема развития морских перевозок на Каспии и по внутренним водам РФ в течение этого года была в постоянном фокусе внимания Путина.

Товарооборот между Россией и Азербайджаном фиксируется на уровне 1,5 млн тонн в год, включая 560 тысяч тонн плодооовощного экспорта Азербайджана в адрес России и российский транзит на Грузию. Следует учитывать, что существенная часть грузов между РФ и Ираном по Азербайджану движется автомобильным транспортом и не фиксируется железнодорожной статистикой. Поэтому отсюда два вывода - сами строительные работы по Зангезурскому коридору увеличат грузопоток стройматериалов. А после завершения работ смогут раскрыть потенциал железной дороги как более "чистого" и скоростного движения на большие расстояния, обходя "узкие" зоны портовых перевалок. В готовности к расширению грузопотока и подвижной состав. Совместное предприятие АЖД и "РусАгротранс" - "АзРусТранс" владеет порядка 3100 разнотипных новых вагонов производства Уралвагонзавода (насыпные, цистерны, зерновозы). Все это хозяйство нужно нагружать и эксплуатировать.

Электровозы для азербайджанских дорог закупаются в Казахстане. Два года назад подписан был контракт на 40 единиц с Электровозосборочным заводом в Астане (совместное предприятие Alstom, Трансмашхолдинг и "КазахЖ.Д."). Таким образом, видно, что интересы евразийских железнодорожных компаний на Южном Кавказе выстраиваются, исходя из необходимости использовать преимущества сопряжения МТК Север-Юг и транспортных артерий Восток-Запад. Россия - ведущий интегратор этих процессов на ЖД транспорте, в то же время транспортная база Азербайджана представляет исключительно важный региональный узел. Подключение Турции к российским коммуникациям Напомню, что в мае 2019 года, в Анкаре главы железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана подписали трeхсторонний меморандум, который предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных железнодорожных перевозок по маршруту БТК, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы. В этом ключе обсуждается проект по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки-Карс протяженностью 76 км по территории Турции и терминально-логистического центра в Карсе.

РЖД планировал использовать коридор Баку-Тбилиси-Карс до турецких по портов, разгружая, в случае необходимости транссибирские маршруты экспорта российских товаров в регион южной Азии и Индийского океана. Но помимо того, РЖД идёт дальше, предлагая турецким коллегам доставлять через РФ грузы из Южной Кореи, КНР и других стран АТР. С запуском Зангезурского участка проблемы российского экспорта в бассейн Индийского океана упрощаются. Естественно, не стоит думать, что через три года в Персидский залив пойдут потоки зерна и угля, основных товаров российского экспорта. Но открытие коридора, как и в процессе его строительства, раскроет возможности для реализации проектов и новых, мощных портовых терминалов, которые будут конкурентны и альтернативны морским перевозкам. Зангезур или/и Решт-Астара Причиной торможения развития МТК "Север-Юг" в иранской части маршрута все еще остается совокупность традиционных факторов иранской экономики и не вступивших в полную силу международных соглашений из-за рисков наложения санкций на субъекты бизнеса, страховые компании и банки. Пока, эти факторы преодолеваются с трудом. Иран оценивает инвестиции в строительство железной дороги Казвин – Решт – Астара, протяженностью более 350 км, приблизительно в $400 млн. Наиболее проблемная часть Решт-Астара (172 км), где требуется полноценное строительство почти с нуля. При этом санкции в адрес Ирана и РФ не позволяют РЖД напрямую проводить инвестиции. Трехсторонние переговоры РФ-Азербайджан-Иран пока не привели к понятной формуле обхода санкций и дальнейшей эксплуатации трассы. Москва и Баку взамен инвестиций хотели бы получить длительную концессию. Иран согласен только на сбалансированный допуск всех перевозчиков, вне зависимости от объема инвестиций. При этом Иран готов закупать оборудование и подвижной состав. Отсутствие подвижек в этом вопросе рассматривается многими экспертами в качестве главной причины того, что с 2019 года постоянно переносится трёхсторонний саммит "Север-Юг".

Естественно, что восстановление Зангезурского коридора так же потребует инвестиций, и далее на юг - соответствующих соглашений с Ираном. Однако, это сделать проще уже по действующей в Иране трассе, чем с помощью новой, ещё не построенной. Оценки, сделанные группой экономистов по заказу International Alert в докладе 2014 года "Восстановление железных дорог на Южном Кавказе: оценка экономического эффекта" дают следующие цифры по ожидаемым расходам на восстановление железно-дорожного коридора "Карс–Гюмри–Нахичевань–Мегри–Баку": общая стоимость - $433,7 млн, из них на восстановление участков Азербайджана пойдет $277,1 млн, Армении – $106 млн, Турции – $52 млн. В данные цифры включены: участки дороги, требующие текущего и частичного капитального ремонта, включая строительство и реконструкцию различных сооружений и механизмов обеспечения движения. Включены оценки по заново строящимся участкам дороги, участки, требующие реконструкции и обновления системы энергообеспечения, а также систем сигнализации и связи. В тоже время, без уточнения остался вопрос подтопления участка дороги в районе плотины Худаферин, что может потребовать дополнительного строительства. Однако, даже если смета восстановления южно-кавказского коридора увеличится, время его ввода в эксплуатацию будет быстрее, чем более масштабное строительство в Иране. Кроме того, сам факт наличия в будущем двух ЖД сегментов коридора к Персидскому заливу будет сказываться положительно для развития региональных экономик. Оценки грузопотока Анализируя экспортно-импортный профиль Армении и Азербайджана можно прийти к выводу о возможности их промышленно-торгового взаимодействия в будущем по трем группам товаров: текстильно-трикотажная продукция (основной экспорт - в РФ и ЕАЭС), аграрная переработка (экспорт - в РФ), обработка медной руды, переработка руды цветных металлов (экспорт в РФ, КНР). О каждой из этих возможностей, нужно говорить отдельно. Сейчас же, подчеркнем, что ключевым объектом восстановления этих связей в будущем, будет являться железно-дорожный узел в Джульфе, соединяя потоки в рамках МТК Север-Юг как в направлении Россия-Иран, так и в направлении Иран-Турция, Иран-Армения-порты Грузии.