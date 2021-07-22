S&P подтвердило рейтинги Азербайджана

S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне «BB + / B», сохранив при этом долгосрочный прогноз на уровне «стабильный».

Согласно данным агентства, S&P не готовило новый отчет по Азербайджану в рамках рейтингового обзора, а основные драйверы рейтинга остались такими же, как и в обзоре, опубликованном в январе.

Следует отметить, что в январском обзоре S&P обосновало утверждение международного кредитного рейтинга и прогноза по рейтингу Азербайджана на этом уровне окончанием Карабахской войны, подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня и, следовательно, снижением рисков для общей безопасности страны, финансового сектора и платежного баланса.