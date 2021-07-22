Обнаружена новая причина тяжелого течения коронавируса

Сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с COVID-19. Специалисты определили, что анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови.

В исследовании сказано, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются значительным изменениям при инфицировании коронавирусом. Так, у заболевших в легкой и средней форме в этих клетках появились гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа.

У пациентов с тяжелым течением коронавируса противовирусные реакции, напротив, оказались ослабевшими из-за незначительной реакции эпителиальных клеток на интерферон. В их мазках выявили превышение макрофагов и других иммунных клеток, из-за которых усиливаются воспалительные реакции.

По словам одного из исследователей, Хосе Ордоваса-Монтаньеса, ослабленная реакция на интерферон, позволяющей регулировать активность иммунной системы, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.

Теперь ученые планируют выяснить причину такой реакции, а также понять, можно ли ее повысить за счет назальных спреев или капель.