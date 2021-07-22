Серебряный призер Олимпиады в Рио Лоренцо Сотомайор провел бой 1/16 финала против грузина Эскерхана Мадиева.

Поединок был остановлен в третьем раунде из-за рассечения у Сотомайора. Справедливости ради надо сказать, что первые два раунда грузин выиграл и вряд ли упустил бы победу, даже если бы бой был завершен.

* * * 14:00

Сегодня на Олимпиаде в Токио стартовал и турнир по боксу.