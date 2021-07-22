И призер Рио-2016 сразу же проиграл в Токио Неудачный старт на Олимпиаде; обновлено 15:24
Серебряный призер Олимпиады в Рио Лоренцо Сотомайор провел бой 1/16 финала против грузина Эскерхана Мадиева.
Поединок был остановлен в третьем раунде из-за рассечения у Сотомайора. Справедливости ради надо сказать, что первые два раунда грузин выиграл и вряд ли упустил бы победу, даже если бы бой был завершен.
* * * 14:00
Сегодня на Олимпиаде в Токио стартовал и турнир по боксу.
Первым из азербайджанских боксеров на ринг вышел Тайфур Алиев (57 кг). Его соперником в 1/16 финала был Ван Дуонг Нгуен из Вьетнама. Наш спортсмен уступил со счетом 2:3.
Чуть позже на ринг выйдут Лоренцо Сотомайор (69 кг) и Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг). Лоренцо встретится с грузином Эскерханом Мадиевым, а Магомед – с Данисом Латиповым из Бахрейна.