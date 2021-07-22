Принц Гарри выпустит часть мемуаров только после смерти Елизаветы II
Принц Гарри заключил контракт с британским издательством Penguin Random House на публикацию четырех книг с его воспоминаниями. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Отмечается, что вторая книга увидит свет лишь после смерти его бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II.
В официальном заявлении герцога Сассекского говорилось только об одной книге. Узнав о том, что будут еще три книги, британцы начали думать, что королева не захочет одобрить издание мемуаров внука.
По данным газеты, принц Гарри выставил свои записи на аукцион. Начальная ставка составляла $25 млн, предполагается, что финальная достигнет порядка $40 млн.
Уточняется, что супруга герцога Меган Маркл также подписала контракт с Penguin Random House на публикацию собственной книги — руководство по здоровому образу жизни.
Ранее сообщалось, что принц Гарри получил $20 млн от издательства за свои мемуары. Daily Mail провел опрос среди граждан Великобритании, две трети из них заявили, что «совсем не заинтересованы» в чтении откровенных мемуаров герцога.