Принц Гарри выпустит часть мемуаров только после смерти Елизаветы II

Принц Гарри заключил контракт с британским издательством Penguin Random House на публикацию четырех книг с его воспоминаниями. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что вторая книга увидит свет лишь после смерти его бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II.

В официальном заявлении герцога Сассекского говорилось только об одной книге. Узнав о том, что будут еще три книги, британцы начали думать, что королева не захочет одобрить издание мемуаров внука.

По данным газеты, принц Гарри выставил свои записи на аукцион. Начальная ставка составляла $25 млн, предполагается, что финальная достигнет порядка $40 млн.

Уточняется, что супруга герцога Меган Маркл также подписала контракт с Penguin Random House на публикацию собственной книги — руководство по здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось, что принц Гарри получил $20 млн от издательства за свои мемуары. Daily Mail провел опрос среди граждан Великобритании, две трети из них заявили, что «совсем не заинтересованы» в чтении откровенных мемуаров герцога.