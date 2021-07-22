Синоптики предупреждают о сильном ветре в Баку
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.
С 25-го и до второй половины дня 27 июля в Баку и на Апшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-18, местами 20 метров в секунду.
Завтра утром и ночью в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, усиление западного ветра.
Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.