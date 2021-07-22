Итак, Максим Шемберев занял в общей квалификации 16-е место среди 29 участников, а Марьям Шейхализадеханган – 30-е среди 33 участниц.

* * * 14:34

В женской квалификации баттерфляем на 100 метров представительница Азербайджана Марьям Шейхализадеханган показала время 1:01.37 и выиграла свой заплыв, в котором также участвовали спортсменка из Шри-Ланки и представительница команды беженцев.

Но понятно, что с таким результатом Марьям не удастся пробиться в полуфинал, куда выйдут 16 лучших спортсменок. Фаворитки пока не выступили в квалификации.

* * * 14:17

В Водном центре Токио начались олимпийские соревнования по плаванию.