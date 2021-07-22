МИД Ирана о пограничных боях между Азербайджаном и Арменией

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул необходимость скорейшего достижения мира на Южном Кавказе «в связи с разрозненными пограничными боями между Азербайджаном и Арменией», сообщает IRNA.

Хатибзаде выразил разочарование в связи с убийством и ранением нескольких человек на границе, призвав к сдержанности и мирному разрешению пограничных споров.

Пресс-секретарь заявил о готовности Ирана предложить любую помощь, необходимую для достижения мира в регионе.