Еще одно сообщение в связи с арестом племянника генерал-полковника Вагифа Ахундова

Согласно информации, за допущенные недостатки в работе полковник Вусал Бабаев был выведен в распоряжение.

Бывший начальник Сабаильского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Вусал Бабаев был снят с должности по результатам проверки, сообщает Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу.

«Для вынесения правовой оценки деятельности полковника Бабаева материалы были направлены в Военную прокуратуру. Позже полковник Бабаев был уволен в запас», - говорится в сообщении службы.

Отметим, накануне Генпрокуратура сообщила о том, что Вусал Бабаев привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое расследует Военная прокуратура республики, и в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. О ходе расследования общественность будет подробно проинформирована.

Вусал Бабаев был назначен на должность начальника Сабаильского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в 2018 году. Отмечается и то, что он является племянником бывшего начальника Особой службы государственной охраны генерал-полковника Вагифа Ахундова.