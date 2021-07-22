Об этом он публично сказал в телепрограмме «Тренды» на ТВ-канале Z.

Мэр этого крупного города Барт де Вевер, известный как сторонник автономии Фландрии, заявил, что мечтает о дне, когда южные Нидерланды объединятся с северными.

Границы, сложившиеся в Европе после Второй мировой войны, согласно международным договоренностям, не подлежат пересмотру. Правда, кое-кто из радикальных правых политиков временами поднимает тему довоенных границ. Большей частью, это касается стран Восточной Европы. Однако только что тревожно прозвучал сигнал из бельгийского Антверпена.

«Я никогда не отказывался от этой мечты: чтобы все, кто говорит на голландском языке, снова жили вместе в южных и северных Нидерландах. Это личная точка зрения, и общественность еще не готова к ней. Однако то, что сегодня немыслимо, завтра может стать реальностью», - сказал де Вевер.

По его словам, объединение способствовало бы созданию одной из сильнейших экономик мира, а порты Антверпена и Роттердама могли бы стать воротами северо-западной европейской экономики.

Де Вевер напомнил, что никто не допускал федерализма в Бельгии 1960-х годов, а в 1970-е это стало реальностью. Потому политик считает полностью вероятным скорое восстановление конфедерации Нидерландов и исторической территории так называемых Семнадцати провинций на основе сотрудничества во многих областях.

Бургомистр Антверпена является членом партии «Новый фламандский альянс» (N-VA), которая выступает за придание Фландрии автономии, а позже и получения регионом независимости. Фландрия занимает более 40 процентов территории Бельгии и включает в себя пять северных провинций.

Это не первое продвижение идеи автономии Фландрии. В коце июня Барт де Вевер уже говорил о необходимости «исправить» то, что произошло в 1585 году: тогда в результате борьбы за независимость от Испании Семнадцать провинций разделились на Северные Нидерланды (на их территории сейчас находятся Бкльгия и Люксембург) и Семь Соединенных провинций (территория современных Нидердандов).

Как не раз сообщал haqqin.az, в Европе практически нет страны без своего сепаратизма.

В Испании известен конфликт Каталонии с Мадридом, а есть еще и мятежная Страна басков, где поддерживают стремление Барселоны к отделению.

В Италии — это регионы Падуя и Южный Тироль.

В Дании существуют далекие от материка Фарерские острова, которые до начала XIX века принадлежали Норвегии.

Хорошо известна Корсика — остров между Францией и Италией, являющейся морской территорией, подчиненной Парижу. Даже император Наполеон Бонапарт, будучи выходцем оттуда, считал себя больше корсиканцем, нежели французом.

Кстати, и в Германии не все так безоблачно. Бавария славна не только пивом и автомобильной промышленностью, но и «Партией Баварии», которая выступает за независимость этого богатого региона.

Ну, и конечно, Британия, вышедшая из Евросоюза, все еще стоит перед угрозой распада — получи независимость Шотландия, за ней последуют Уэльс и Северная Ирландия.

В Восточной Европе, в Польше есть тоже регион, который претендует на особый статус — это Силезия. Правда, активисты там не ведут речь об отделении, но о широкой хозяйственной автономии от Варшавы.