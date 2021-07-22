Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:21

Франция готова рассмотреть все заявки властей Армении в сфере обороны, заявил посол Парижа в Армении Жонатан Лакот в эксклюзивном интервью армянской редакции «Радио Свобода» - «Азатутюн». «В целом наша роль состоит не в подготовке к будущей войне. Наша роль в том, чтобы избежать нового конфликта», - подчеркнул посол. Совершенно бешеная активность французской дипломатии на армянском направлении порождает мысли о том, не надумал ли Макрон перенести Елисейский дворец в Ереван? Во Франции его мало кто любит, то и дело собираются критиковать физически, да еще и по лицу. В Армении же он не меньше чем эпический герой, Геракл, своими каждодневными трудами прославляющий древнейшую нацию.

«Прощай, немытые французы, страна жилетов и свобод! Приветствую тебя, Армения, и благодарный лично мне народ!» - примерно так, видимо, рассуждает Макрон, и такие же мысли внушает своему окружению. Ну нет больше у него забот, как заниматься восстановлением военного потенциала Армении, даря местным реваншистам иллюзии возможности переиграть все назад. Нет, с точки зрения бизнеса здесь все правильно. Деньги армянам на руки выдавать нельзя – опять все разворуют. Доверять им реорганизацию того, что они по недоразумению называют армией – тоже крайне нежелательно. Они там такого понастроят, что волосы поседеют у самых закаленных сержантов Иностранного легиона. А тут и овцы целы, и французский военно-промышленный комплекс сыт, и Париж в «мирном процессе на Южном Кавказе» снова рулит. Но если с точки зрения бизнеса такой расклад Макрону и представляется идеальным, то в большой политике действует совершенно другая логика. Полбеды в том, что Париж и его посланник в Ереване Лакот собираются вооружать Армению, провоцируя там реваншистские настроения. Беда в том, что Макрон и его окружение тоже мечтают о реванше на Южном Кавказе.

«Заявление от 9 ноября было первым этапом, но сейчас нужно закрепить мир, прекращение огня и начать политический процесс между Арменией и Азербайджаном под эгидой Минской группы ОБСЕ», - говорит французский посол, тем самым выдавая себя как специалиста по передергиванию реалий. Заявление от 9 ноября действительно было первым этапом – но он же и последний. И никакие фантомы благополучно скончавшейся «Минской группы» здесь никакой роли не играют, давайте обойдемся без этого спиритизма, без призывания этих духов. «Никаких спорных территорий больше не существует», - категорично заявил президент Ильхам Алиев. То, что сложилось по итогам побед азербайджанской армии – ревизии не подлежит. И не нужно тут шаманства, юродства и передергиваний. Это первое. Второе. Отдадим должное - в своем интервью Лакот говорил о России достаточно комплиментарно, напомнив короткопамятным армянским властям, что «нынешние реалии таковы, что Россия обеспечивает безопасность армян Карабаха. Если бы не было российских сил, в Карабахе больше не было бы армян». Но призывая к чудесному воскрешению Минского формата, он роль Москвы откровенно принижает. А уж когда говорит о готовности рассмотреть все заявки властей Армении, члена ОДКБ, в сфере обороны – то и вовсе выталкивает ее из миротворческого процесса. Получается, что Россия для него – всего лишь мавр. Свою историческую миссию, сохранение армян, она выполнила, и теперь может с Южного Кавказа уходить, рулить там будут другие.