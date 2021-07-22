В Ставрополе расстреляли замначальника уголовного розыска Абовяна

Неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. Об этом в субботу, 24 июля, пишет «Лента.ру».

По предварительным данным, преступников двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле. Хотя полицейские смогли выследить их и начать преследование, злоумышленникам все же удалось сбежать. О подробностях произошедшего пока не сообщается.

По данным издания, Абовяна могли убить из мести. Уточняется, что Абовян в 2015 году принимал участие в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев, который подозревался в тяжком преступлении, совершенном в соседнем регионе.