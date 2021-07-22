Названа новая мировая валюта после "смерти" доллара

По его словам, страны все реже используют доллар в платежных операциях. Многие государства осуществляют сделки в других валютах, отметил эксперт.

Новой мировой валютой может стать юань. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Коган подчеркнул, что по господству доллара ударил евро. Сильное влияние на американскую валюту оказала и возросшая популярность юаня. Такая ситуация неудивительна. Ведь сегодня юань стал второй или третьей валютой в международных резервах, отметил Коган.

Эксперт считает, что в ближайшие 50 лет евро и юань сместят доллар с лидирующих позиций в мировом обороте.

Ранее The Financial Times и Saxo Bank предупредили о нестабильности доллара на фоне сложной ситуации на финансовых рынках США из-за слабых возможностей страны контролировать инфляцию.

Чтобы предотвратить обесценивание денег, Америка должна "резко нажать на тормоза путем агрессивного ужесточения ставок", полагает The Financial Times.

"Учитывая, насколько завышены цены на активы, последующий спад на фондовых рынках, вероятно, будет необычайно серьезным и длительным", - уточнили эксперты издания.