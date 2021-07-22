Дети – это святое. Дети, родители которых погибли в ходе войны, – святы вдвойне. Я встречал таких на перекрестках Ближнего Востока – вечную боль, поселившуюся в их глазах, уже не забыть, не избыть.

Группу армянских детей, ставших жертвами прошлогоднего вооруженного конфликта из-за Нагорного Карабах а, приветствовала в Польше вице-спикер Сейма Малгожата Госевска. Дети прилетели в Польшу из Эривани на специальном военном самолете, который помог организовать министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Но речь сейчас не о детях, а о грязной политической изнанке. А разве пани Госевской, энергичному и яркому политику, всегда отстаивавшему принцип беспристрастности в гуманитарных вопросах, нельзя было проявить такой жест и в отношении азербайджанских детей, чьи отцы погибли на справедливой и отечественной войне?

Мне скажут: «Да ладно, не больно-то нашим осиротевшим детям это нужно». И будут в чем-то правы – мы своих и не бросим, и лучшие курорты им покажем. Но дело в другом. В принципах. В справедливости. И вот здесь начинаются сложности. У Польши и всего Евросоюза.

Почему не пригласили азербайджанских детей? Они национальностью или конфессиональной принадлежностью не вышли? И где тогда хваленая «толерантность», с которой в ЕС носятся как со священной коровой, иногда даже вопреки здравому смыслу?

Или же речь о чисто политических мотивах – показать свою солидарность с Арменией? Но тогда ситуация еще хуже: поддерживая оккупационную политику государства, трагедия которого в том, что его справедливо побили, есть опасность создать ситуацию, в которой оно не только не раскается, но еще и подумает, что было право. И раз жалеют – то дадут попробовать преступить нормы международного права еще раз.

Совсем, как видите, не «детские вопросы» вызывает невинная, на первый взгляд, новость из Польши. Тем более что подобный шаг противоречит политике сильной «турецкой партии» в польском истеблишменте, которой недавно удалось продавить решение о приобретении у Турции БПЛА.