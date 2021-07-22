В ближайшие дни в Азербайджан прибудут делегации парламентов Турции и Пакистана. Как сообщили haqqin.az источники в Милли Меджлисе, в парламенте Азербайджана состоится совместное заседание парламентских делегаций Азербайджана, Турции и Пакистана.

После этой встречи ожидается визит в Шушу представителей парламентов всех трех стран. По информации источника, в Баку прибудут около 60 человек в составе делегаций из обеих стран.

Отмечается, что после заседания в Шуше между парламентами Азербайджана, Турции и Пакистана будет подписана специальная декларация.

Декларация будет включать расширение сотрудничества между парламентами Азербайджана, Турции и Пакистана, дальнейшее укрепление политических связей между тремя странами и другие сферы.