Облава на свадьбах в Баку

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД), Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики 23 июля осуществили мониторинг 156 свадебных торжеств в Баку и других регионах республики.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 99 дворцах торжеств, 2 кафе и ресторанах, на 55 приусадебных участках.

В результате мониторинга в отношении одного человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств. Также материалы в отношении двух лиц (одного должностного и одного физического) направлены в суд для рассмотрения. Кроме того, 83 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях на сумму 55 тысяч 500 манатов. Из-за отсутствия COVID-паспорта на торжества не пустили 741 человека.