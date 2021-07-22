Нутрициолог раскрыла идеальный рацион для мужчин старше 40 лет

В идеальный рацион для мужчин старше 40 лет должны входить овощи и фрукты. Этот и другие советы раскрыла специалист общественного здравоохранения и питания Великобритании Мария Кардакова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Нутрициолог подчеркнула, что при составлении меню надо учитывать особенности образа жизни. В зависимости от этого нужно регулировать количество овощей и фруктов в рационе. «Но часто именно эта категория мужчин (старше 40 лет) презрительно относится к овощам в своем рационе. "Я что, корова, зелень жевать?"» — добавила Кардакова.

Однако именно такие продукты снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому в среднем специалисты рекомендуют есть пять порций овощей и фруктов в день. Особенно полезны сезонные продукты. Кроме того, в это время они стоят дешевле.