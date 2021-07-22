Наш супертяжеловес, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, в 1/16 финала со счетом 3:1 победил представителя Бахрейна Даниса Латипова. Но не повезло со жребием. Теперь в 1/8 финала его ждет сложнейший соперник – действующий чемпион мира и чемпион Азии, фаворит в этом весе Баходир Джалолов из Узбекистана. Этот бой состоится 29 июля.

«Первый бой всегда бывает тяжелым, потому что нужно привыкнуть к атмосфере, рингу, перчаткам, - говорит Магомед Абдуллаев в интервью пресс-службе Министерства молодежи и спорта после победы над Латиповым. - Была заметна усталость. Это тоже присуще стартовым поединкам. Дальше должно быть полегче. К счастью, мне удалось сегодня победить. С Данисом Латиповым я ранее не боксировал, но знал его.

Давили ли на меня психологически сегодняшние поражения наших боксеров Тайфура Алиева и Лоренцо Сотомайора? Было неприятно, что товарищи по команде проиграли. Хотелось, чтобы и они победили на старте, а потом завоевали медали.

Мой следующий соперник – Баходир Джалолов - самый сильный на турнире. Это чемпион мира из Узбекистана. Считал его своим основным соперником на Олимпиаде, и так получилось, что мы встретимся уже в 1/8 финала. Посмотрим, как получится.

Чтобы попасть сюда, наша команда приложила много усилий. Да, из пяти боксеров выступление продолжают только трое, но надеюсь, что без медали мы тут не останемся».