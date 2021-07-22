Совершенно протокольная телефонная беседа двух президентов внезапно наполнилась глубоким смыслом после того, как Эрдоган выразил надежду, что при новом президенте Ирана, Ибрахиме Раиси, ирано-турецкие отношения выйдут на новый, более высокий уровень.

Не берусь судить, является ли это попыткой укорить Роухани за провал иранской внешней политики на турецком направлении, демонстративным упреком досиживающему в президентском кресле последние дни. Но то, что в отношениях Анкары и Тегерана давно уже все проблематично – очевидно любому.

Ирано-турецкие отношения всегда были тесным сплетением элементов сотрудничества и потенциального конфликта. И управление этим сложным балансом интересов и противоречий всегда требовало политического и дипломатического мастерства. У Роухани его явно не хватило – а вот у Раиси может получиться. Особенно когда стало ясно, что именно с ним Вашингтон намерен заключить новое соглашение по ядерной сделке.

И хотя в 2019 году доля сырой нефти и нефтепродуктов в турецком импорте из Ирана сократилась на 63%, Тегеран по-прежнему будет оставаться ведущим поставщиком энергоносителей в Турцию, а турецкие товары будут продолжать занимать большую долю иранского рынка из-за географического положения и низких транспортных расходов.

Есть и еще один малоизвестный, но тем не менее масштабный «абордажный крюк», который цепляет экономики двух стран. Именно иранцы являются наиболее активными пользователями турецкой программы «гражданство в обмен на инвестиции в сумме не менее 250 000 долларов».

В политике все сложнее. Сирия и Ирак – две главные точки напряженности в двухсторонних отношениях. «Никакого Асада в Дамаске, никаких курдских боевиков в Северном Ираке», - неизменная позиция Анкары. Доходит до откровенных перепалок. «Мы вообще не согласны, чтобы Турция проводила в Ираке военные операции или расширяла здесь свое военное присутствие», - заявил в марте посол Ирана в Ираке Ирадж Маджеди.