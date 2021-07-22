Азербайджанский велосипедист Эльчин Асадов не получил питания во время сегодняшней шоссейной гонки на Олимпиаде в Токио, сообщает haqqin.az со ссылкой на Sportbox.ru.

Об этом рассказал главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Ираклий Абрамян, посетовавший на то, что и российские спортсмены Александр Власов и Ильнур Закарин остались без питания. По его мнению, это произошло по вине организаторов.

«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать питание гонщикам, - сообщил главный тренер россиян. - Это случилось по вине организаторов, автобус встал не там, и ситуацию не удалось разрешить в нужный момент. К сожалению, наши гонщики и гонщики нескольких других команд оказались в такой ситуации. Это, разумеется, вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам».