Администрация Байдена уверяет нацию, что афганцы не будут брошены в беде. В последнюю неделю июля, сообщил Белый дом, начнется «Операция по предоставлению убежища союзникам». До этого Байден сообщил, что 2500 афганцев уже получили визы, а 1 тысяча прибыла в США.

Однако по данным госдепартамента, всего запросов о визе поступило от 16 тысяч человек и их нужно спешно вывозить из страны, ведь по данным организации No One Left Behind, на которую ссылается телекомпания CBS, свыше 300 афганцев, сотрудничавших с военными США, были убиты талибами.

Всего с Америкой работали 70 тысяч афганцев, и как говорит представитель Пентагона Джон Кирби, его ведомство разрабатывает планы переброски этих людей в третьи страны, пока Госдепартамент разбирается с их запросами на визу. Речь, по сути, идет о массовой и быстрой эвакуации тысяч людей из Афганистана.

Но затем встает главная проблема. Это чрезвычайно медленная и предельно бюрократизированная американская машина. Как сообщает журнал Newsweek, программа по предоставлению убежища афганцам была принята еще в 2006 году. Ею могли воспользоваться граждане этой страны, которые сотрудничали с военными по меньшей мере два года. Казалось бы, путь был определен и он обещал быть эффективным.

Однако на самом деле, пишет престижное издание, афганцам было практически невозможно получить визу в США. Сам процесс аппликации состоял из 14 обязательных для заполнения пунктов, выполнение которых требовало невероятных усилий и времени. Всего на «заполнение форм» уходило по крайней мере два года и многие соискатели так и не дождались спасения, а были убиты талибами. И то, что предлагает сейчас правительство Америки — это, по словам Newsweek, «слишком мало и слишком поздно».