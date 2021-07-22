Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 19:34

Смерть афганского переводчика Сохаила Пардиса, работавшего на США (как уже сообщал haqqin.az, талибы обезглавили его), резко усилила критику администрации Байдена. Многие члены Конгресса, не только из числа республиканцев, обвиняют Белый дом в том, что он бросает на произвол судьбы афганцев, которые в течение многих лет помогали американским войскам в этой стране. Президента Джо Байдена уже несколько недель, как говорят в Америке, «поджаривают» за поспешный и не слишком обдуманный вывод войск из Афганистана. Мало кто оправдывает, в частности внезапный вывод ночью, без предупреждения афганской стороны персонала из военно-воздушной базы Баграм.

А драматическое положение тысяч афганцев, работавших на США — отдельный элемент всей этой весьма хаотичной операции по выходу из Афганистана. Как говорит член палаты представителей Конгресса Энн Вагнер, чей сын Раймонд служил в Афганистане в 2013 году, «роль афганских переводчиков была жизненно важной — они перехватывали сообщения талибов во время боевых действий, и этим часто спасали жизни американских военных, они снимали культурные барьеры при общении военных с афганскими руководителями». По словам Вагнер, эти люди были частью семьи ее сына - они не только сражались вместе, но и делились своим жизненным опытом, говорили о своих семьях, вместе питались, занимались спортом. А теперь, когда американские войска будут выведены (Байден обещает , что последний солдат покинет Афганистан 31 августа), их ждет жестокая расправа. Многие из афганских контрактников уже получили угрозы со стороны «Талибан», который грозится покончить не только с ними, но и с членами их семей. Американские политики не могут не поднимать вопрос о судьбе своих афганских союзников. Всем ясно, что если США вынуждены будут ввести свои воска в какую-либо другую страну, им будет не просто найти тех, кто станет сотрудничать с ними, рискуя своей жизнью.

Администрация Байдена уверяет нацию, что афганцы не будут брошены в беде. В последнюю неделю июля, сообщил Белый дом, начнется «Операция по предоставлению убежища союзникам». До этого Байден сообщил, что 2500 афганцев уже получили визы, а 1 тысяча прибыла в США. Однако по данным госдепартамента, всего запросов о визе поступило от 16 тысяч человек и их нужно спешно вывозить из страны, ведь по данным организации No One Left Behind, на которую ссылается телекомпания CBS, свыше 300 афганцев, сотрудничавших с военными США, были убиты талибами. Всего с Америкой работали 70 тысяч афганцев, и как говорит представитель Пентагона Джон Кирби, его ведомство разрабатывает планы переброски этих людей в третьи страны, пока Госдепартамент разбирается с их запросами на визу. Речь, по сути, идет о массовой и быстрой эвакуации тысяч людей из Афганистана. Но затем встает главная проблема. Это чрезвычайно медленная и предельно бюрократизированная американская машина. Как сообщает журнал Newsweek, программа по предоставлению убежища афганцам была принята еще в 2006 году. Ею могли воспользоваться граждане этой страны, которые сотрудничали с военными по меньшей мере два года. Казалось бы, путь был определен и он обещал быть эффективным. Однако на самом деле, пишет престижное издание, афганцам было практически невозможно получить визу в США. Сам процесс аппликации состоял из 14 обязательных для заполнения пунктов, выполнение которых требовало невероятных усилий и времени. Всего на «заполнение форм» уходило по крайней мере два года и многие соискатели так и не дождались спасения, а были убиты талибами. И то, что предлагает сейчас правительство Америки — это, по словам Newsweek, «слишком мало и слишком поздно».