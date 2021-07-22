В Париже применили слезоточивый газ на акции противников «санитарных пропусков»

Сотрудники полиции применили слезоточивый газ в отношении участников акции, пришедших выразить протест против ввода «санитарных пропусков» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, в ходе манифестации группа людей начала кидать в полицейских бутылки и камни. При этом те ответили слезоточивым газом.

Утверждается, что агрессивные участники акции напали на одного из страж порядка, опрокинув мотоцикл полицейского и заставив его бежать прочь.

24 июля во французской столице параллельно проходят сразу три акции против ввода «санитарных пропусков». В частности, группы протестующих видели на площади Трокадеро и на площади Бастилии. Третья группа направилась в сторону эспланады Инвалидов, чтобы примкнуть к выражающим протест против обязательной вакцинации от COVID-19 медработникам.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры. Такой пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался, обладает отрицательным результатом теста на коронавирус или недавно перенес заболевание.