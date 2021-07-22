За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 125 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день скончавшихся не зарегистрировано.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 340 057 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 331 907 человек благополучно прошли лечение, 5002 пациента клиник скончались.

Лечение 3 148 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 965 397 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 381 - за минувшие сутки.