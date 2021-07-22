Беспорядки в иранском Азербайджане срочно в номер; видео
Продолжающиеся в течение нескольких дней протесты из-за нехватки воды и других социальных проблем в иранской провинции Хузестан перекинулись и на Южный Азербайджан.
Так, азербайджанцы, вышедшие сегодня, 24 июля, на улицы Тебриза, выразили поддержку протестам жителей Хузестана и осудили применение силами безопасности оружия против протестующих. Также азербайджанцы скандировали лозунги «Азербайджан, Аль-Ахваз»!», «İttihad, ittihad!».
Согласно поступающим на телевидение Аznews.tv кадрам из Южного Азербайджана, полиция и ополчение «Басидж» пытаются помешать тысячам протестующих, которые выходят на улицы Тебриза. В некоторых местах произошли столкновения с силами безопасности. Протесты носят хаотичный характер и не организованы, так как большинство южных национальных активистов в настоящее время находятся в заключении, и организованные протесты в Южном Азербайджане в настоящее время невозможны.
Как уже сообщалось, в иранском Хузестане (жители региона - этнические арабы - называют эту провинцию Аль-Ахваз - ред.) в течение нескольких дней проходят массовые протесты из-за нехватки воды, а в результате столкновений с силами безопасности погибли уже 7 человек. Один из них - офицер полиции. Причиной проблемы являются как длительная засуха в Иране, так и изменение русла рек, которые много лет назад протекали через район Хузестана, и перевод их русла в районы, где расположены металлургические заводы. Верховный религиозный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил на днях, что требования жителей Хузестана оправданы, и призвал чиновников решать проблемы людей.