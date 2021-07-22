МИД Азербайджана: Как нет «Нагорного Карабаха», так и нет вопроса «статуса»

« То, что МИД Армении внимательно следит за интервью, выступлениями главы Азербайджанского государства, безусловно, хорошо. Но эти интервью нужно не просто читать, а правильно понимать и делать выводы» . Об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление управления по СМИ и общественной дипломатии МИД Армении от 23 июля 2021 года, передает haqqin.az.

«Во-первых, да, наши предки жили в Зангезуре, это исторический факт. Наши соотечественники, исторически проживавшие здесь, а также на других территориях современной Армении, стали жертвами политики этнической чистки, были изгнаны из своих домов, что является исторической реальностью. Что касается абсурдных утверждений об «оккупации» Азербайджаном территорий Армении, то, как четко отметил в интервью президент Ильхам Алиев, мы вышли на свои границы, укрепляемся на своих границах. Армении, не желающей мириться с реалиями послевоенного времени, как стране-оккупанту, десятилетиями проявляющей неуважение к международному праву, и впредь следует думать, прежде чем говорить о нормах международного права.

Во-вторых, напоминаем МИД Армении, что Нагорно-Карабахская автономная область была юридически упразднена парламентом Азербайджанской Республики в ноябре 1991 года. Распоряжением президента АР от 7 июля 2021 года созданы Восточно-Зангезурская и Карабахская экономические районы. Эта территория является составной частью Азербайджана, и проживающие здесь армяне могут жить вместе с азербайджанцами как наши граждане.

В-третьих, те, кто хочет искусственно поднять вопрос «статуса Нагорного Карабаха», должны понять раз и навсегда, что нет никакого «статуса», как нет и «Нагорного Карабаха».

В очередной раз напомним Армении, обвиняющей Азербайджан в «ухудшении гуманитарной ситуации», что сразу после окончания военных действий Азербайджан создал условия для транспортировки гуманитарных грузов через свою территорию. Именно Армения пытается помешать достигнутой нами договоренности с международными гуманитарными организациями о направлении миссии в регион. А это свидетельствует о том, что Армения продолжает свою политическую игру под названием «гуманитарная ситуация».

И, наконец, последнее - Армения лучше всех должна знать, что незаконное применение силы является препятствием для мира и безопасности в регионе, поскольку сама осуществляла это десятилетиями. Азербайджан же в соответствии с Уставом ООН и с соблюдением международного гуманитарного права освободил свои территории от оккупации, обеспечил территориальную целостность и в настоящее время стремится к обеспечению мира и прогресса в регионе», - сказала Л.Абдуллаева.