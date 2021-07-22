Ученые: Заразность гамма-мутации коронавируса у привитых достигает 60%

В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работника, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.

Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы. Как передает РИА Новости, результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. Заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.

Бразильская гамма-мутация преобладает во Французской Гвиане. В июле 2021 года она спровоцировала третью волну эпидемии и стала испытанием для системы здравоохранения, уточняют исследователи.

"Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре варианта SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.