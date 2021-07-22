ЮНЕСКО пригрозила лишить Стоунхендж статуса объекта Всемирного наследия. Это может произойти из-за строительства автомобильного тоннеля рядом с памятником. Об этом сообщает ТАСС.

Британское правительство по-прежнему отказывается менять проект тоннеля из-за увеличения расходов. В заявлении Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры говорится, что избежать исключения можно только в том случае, если утвержденный местным Минтрансом план перестройки одного из участков шоссе А303 будет изменен.

В 2022 году Стоунхендж будет внесен в список объектов, которые находятся на грани исчезновения. Если и после этого проект дороги не изменят, сооружение перестанет быть объектом Всемирного наследия.

Если это произойдет, Великобритания может стать первой страной в мире, где почетного статуса будут лишены сразу два таких объекта.