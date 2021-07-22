Иммунолог предупредил о новой суперинфекции после COVID-19

Врач-иммунолог Эдуард Шунков предупредил, что в мире может появиться сверхсильный штамм коронавируса, из-за чего пандемия может стать более масштабной. Его слова приводит «Лента.ру».

Как заявил специалист, при негативном варианте развития событий появится сверхсильный штамм COVID или произойдет скрещивание с другими вирусами.

По его словам, пандемия может достигнуть «угрожающих масштабов и унести жизни десятков миллионов людей», как это было во времена испанского гриппа. «Если произойдет скрещивание с другими вирусами, может появиться новая суперинфекция», — сказал Шунков.

Однако врач назвал и положительный вариант развития событий. По его мнению, вирус может настолько потерять свои губительные свойства, что станет заурядной сезонной инфекцией. «Он будет обладать низкой летальностью, и его течение будет без тяжелых проявлений», — сказал он.