Пожар, начавшийся в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям в кратчайшее время, сообщает МЧС.

Благодаря оперативной и правильной оценке условий произошедшего, слаженной и эффективной работе привлеченным на место ЧП силам удалось предотвратить распространение огня на обширную территорию, а также в сторону жилых домов.

По предварительной информации, в результате пожара сгорели сухая трава и кустарник.