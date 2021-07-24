Пожар в поселке Бадамдар потушен Обновлено
Пожар, начавшийся в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям в кратчайшее время, сообщает МЧС.
Благодаря оперативной и правильной оценке условий произошедшего, слаженной и эффективной работе привлеченным на место ЧП силам удалось предотвратить распространение огня на обширную территорию, а также в сторону жилых домов.
По предварительной информации, в результате пожара сгорели сухая трава и кустарник.
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МЧС распространило информацию о пожаре в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.
Согласно информации, сразу после получения информации, поступившей на горячую линию министерства «112», к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.
По предварительной информации, в горной местности горят сухая трава и кустарник.
Будет предоставлена дополнительная информация.