В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата", сообщило минобороны Турции.

Ранее минобороны Турции неоднократно заявляло о нейтрализации в районе проведения этой операции членов террористической Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG).

"В результате нападения террористов на наш бронетранспортер Kirpi в районе операции "Щит Евфрата" погибли два наших героя и еще два были ранены. После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются", - сообщило турецкое военное ведомство.