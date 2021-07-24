Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 01:28

Спецслужбы Узбекистана задержали в Джизакской области несколько человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Число задержанных не указывается. По данным следствия, при обысках были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность лиц к данной террористической организации. Напомню, что в конце июня правоохранители задержали в Самаркандской области еще шесть человек, подозреваемых в создании ячейки этой международной террористической организации. А в сентябре 2020-го спецслужбы Узбекистана вышли еще на 15 человек из этой группировки.

Борьба с террористическим подпольем в Узбекистане не останавливается ни на день. И хотя за последние 10 лет в Узбекистане не осуществлено ни одного теракта, однако участие граждан страны в боевых действиях в Сирии, Ираке и Афганистане, а также причастность выходцев из Узбекистана к совершению террористических актов в США, Швеции, Турции формируют для Ташкента новый вызов: пересмотра подхода к борьбе с террористическим подпольем. Для чего необходимо осуществление целого комплекса мероприятий: от дерадикализации населения до повышения эффективности профилактики. И этим Ташкент занимается уже четыре года. «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах», - так называется документ, который Шавкат Мирзиёев подписал в феврале 2017-го. И в котором прописана пошаговая стратегия новых подходов по борьбе с экстремистскими группировками в Узбекистане - стране, где проживают более 130 народностей и существует 16 религиозных конфессий. Все мудрое – достаточно просто. Власти Узбекистана сместили акценты в пользу выявления и устранения условий и причин, способствующих распространению терроризма. Пик террористической активности в стране пришелся на 2004-й. С 28 марта по 1 апреля 2004 года в городе Ташкенте, Бухарской и Ташкентской областях были осуществлены террористические акты. 30 июля 2004 года в Ташкенте были проведены повторные теракты у посольств США и Израиля, а также у Генеральной прокуратуры Узбекистана. Их жертвами стали случайные прохожие и сотрудники правоохранительных органов.

Но теракт всегда лишь вершина айсберга, кульминация работы по вербовке новых членов, создания инфраструктуры и информационно-психологических мероприятий вербовщиков и псевдопроповедников, делающих из своих адептов существ с пластмассовыми лицами и ампутированными мозгами. Поэтому в Узбекистане в рамках стратегии сначала серьезно укрепили законодательную базу, приняв законы «О противодействии экстремизму», «Об органах внутренних дел», «О службе государственной безопасности», «О национальной гвардии». Затем занялись реформой судебной системы, последовательно подводя ее к укреплению состязательности процесса и усилению судебного надзора за следствием. Ну и гуманизацией, конечно. И если до 2016 года по уголовным делам, связанным с участием в террористической деятельности, судьи назначали длительные сроки заключения (от 5 до 15 лет), то сегодня суды ограничиваются либо условными сроками, либо лишением свободы до 5 лет. Также осуществляется освобождение из зала суда фигурантов уголовных дел, участвовавших в незаконных религиозно-экстремистских организациях, под поручительство органов самоуправления граждан (махалля), Союза молодежи и других общественных организаций. А когда первые результаты были достигнуты – началась системная работа по социальной реабилитации тех, кто попал под влияние экстремистских идей, но свои ошибки осознал. Так, в июне 2017 года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева пересмотрены так называемые «черные списки» с целью исключения из них лиц, твердо вставших на путь исправления. С 2017 года из подобных списков исключены более 20 тысяч человек.