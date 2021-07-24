Всю Италию охватили протесты против введения ковид-сертификатов

Несколько тысяч человек в Италии в субботу приняли участие в акциях протеста против введения ковид-сертификатов для посещения ряда общественных учреждений, включая рестораны. По подсчетам газеты Repubblica, наиболее многочисленное шествие - в Риме - собрало до 3 тыс. человек.

Около тысячи человек приняли участие в шествии в Милане. Всего подобные акции состоялись в более чем 80 городах Италии. Инициатива не имела общей организации, призыв к протесту распространили в социальных сетях после того, как правительство объявило в четверг о необходимости ковид-сертификатов (справки о вакцинации, перенесенном заболевании, отрицательном результате теста на коронавирус) для посещения ряда общественных заведений, включая музеи, культурные учреждения, спортивные мероприятия, а также рестораны, спортзалы, бассейны. Среди протестующих, называющих данный документ "сертификатом рабства", были противники вакцинации, а также представители ультраправых сил. О серьезных инцидентах в ходе протестов не сообщается, хотя в разных городах были моменты напряженности с полицией.

В целом в Италии население достаточно активно участвует в кампании по вакцинации. 2/3 взрослого населения получили одну дозу вакцины от коронавируса. Более половины людей старше 12 лет завершили курс вакцинации. Ковид-сертификат европейского образца использовался до сих пор для передвижения по ЕС. Расширение его использования внутри страны предусмотрено с 6 августа. Объявление правительства уже привело к значительному увеличению записи на вакцинацию среди людей молодого поколения.