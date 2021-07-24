Азербайджанская гимнастка стартовала на Олимпиаде в Токио обновлено 05:45

Отдел спорта

Марина Некрасова выполнила упражнение на бревне, за которое удостоилась оценки 12,266 балла.

После двух снарядов у Некрасовой в многоборье 23,099 балла.

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За первое упражнение на разновысоких брусьях Марина Некрасова получила оценку 10,833 балла.

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Во второй день Олимпиады в Токио одними из первых в борьбу вступают участницы соревнований по спортивной гимнастике.

В квалификации участвует и представительница Азербайджана Марина Некрасова. Она выступает в первом потоке. Марина продемонстрирует четыре упражнения, чтобы побороться за выход в финал многоборья и в отдельные финалы.