Азербайджанский боксер Джавид Челебиев (63 кг) провел свой первый бой на Олимпиаде в Токио.

Его соперником в 1/16 финала был украинец Ярослав Харциз. Джавид одержал уверенную победу со счетом 5:0. В 1/8 финала он встретится с армянином Ованесом Бачковым. Поединок состоится 31 июля.

Напомним, вчера в боксерском турнире Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг) одержал победу, а Тайфур Алиев (57 кг) и Лоренцо Сотомайор (69 кг) потерпели поражения.