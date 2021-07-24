Власти Афганистана ввели комендантский час в 31 провинции страны на фоне растущей угрозы безопасности. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Ахмет Зия, сообщило Anadolu.

По его словам, комендантский час будет действовать с 22:00 до 04:00 в 31 из 34 афганских провинций.

"Решение не затронет столицу Кабул, а также провинции Нангархар и Панджшер. Комендантский час вводится с целью предотвращения ночных вылазок талибов, так как большая атак приходится на ночное время суток", – сообщил Зия, подчеркнув, что данное решение является временной мерой, и призвав сограждан соблюдать запрет.

Русская служба BBC пишет, талибы контролируют около 50% территории и ряд важных пограничных переходов на границах с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.

Пока "Талибану" не удалось захватить ни одного крупного города, хотя на подступах к нескольким из них велись бои.