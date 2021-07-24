В России министр умер после избиения неизвестными

Министр связи Амурской области (РФ) Александр Курдюков умер после того, как его избили неизвестные на туристической базе, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Приамурья Василия Орлова.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — написал Орлов.

Издание пишет, что Курдюков был избит неизвестными 17 июля во время отдыха на турбазе и госпитализирован с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными травмами.

Курдюков был назначен министром в январе 2021 года.