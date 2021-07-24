Трамп заявил, что при Байдене США становятся «коммунистической страной»

Бывший президент США Дональд Трамп, традиционно обвиняющий своих противников из числа демократов в симпатиях к социалистическим идеям, заявил, что за время президентства демократа Джо Байдена Штаты уже вышли за рамки социализма и движутся в сторону коммунизма.

«Мы становимся коммунистической страной. Вот что происходит. Мы уже вышли за рамки социализма», - заявил Трамп на митинге в городе Финикс (штат Аризона), его слова приводит ТАСС.

«Знаете, когда нет прессы, с которой можно было бы пообщаться, так страна и становится коммунистической... За исключением пары замечательных вещательных компаний у нас нет прессы, у нас нет голоса», - считает Трамп.