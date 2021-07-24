Известный журнал посчитали виновником пандемии

Один из известных и авторитетных медицинских журналов The Lancet посчитали виновником пандемии и обвинили в сокрытии фактов об опасности коронавируса в Ухане. Об этом пишет британская Daily Mail.

Британский медицинский исследователь и директор Wellcome Trust Джереми Фаррар в своей книге рассказал, что издание с первых дней появления коронавируса в Ухане имело доступ к исследованиям, доказывающим передачу вируса от человека к человеку. Редакция в этих условиях, по мнению Фаррара, работала непрофессионально: она не стала публиковать данные китайских ученых и не обратилась к мнению известных медиков, отмечает «Лента.ру».

По мнению критика, журналисты не стали печатать эти статьи, так как были под давлением китайских властей.

Фаррар напомнил, что уже в декабре 2019 года китайские ученые говорили о чрезвычайной опасности COVID-19 из-за того, что его могут передавать люди, не имеющие симптомов. Быстрые действия редакции и ответственность могли спасти мир от пандемии, уверен Фаррар.

С исследователем согласен британский политик Боб Сили. «В то время, когда каждая секунда была на счету, The Lancet полагался только на эксклюзивную информацию о неизвестном вирусе, вместо того чтобы как можно быстрее сделать ее достоянием общественности, — добавил он. — Он должен был проинформировать мировых ученых, врачей и специалистов в области общественного здравоохранения как можно скорее».