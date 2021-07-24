Грузинская спортсменка стала первой выступившей на девяти Олимпиадах женщиной

Согласно сообщению, 52-летняя спортсменка из Грузии опередила 56-летнюю Йозефу Идем, выступавшую до 2012 года от Германии и Италии в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, а также 61-летнюю канадку Лесли Томпсон, которая участвовала в соревнованиях по академической гребле.

В воскресенье, 25 июля, грузинка не смогла пройти квалификацию в стрельбе из 10 м, заняв 31-е место из 53.

«Я думала, что будет труднее, но справилась с собой, - сказала Салуквадзе. - Я завершаю карьеру. Если и увидите меня, то как тренера».

Нино Салуквадзе на ОИ-1988 года в Сеуле, выступая за сборную Советского Союза, завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. В составе грузинской сборной она выиграла бронзу на Олимпиаде в 2008 году в Пекине. Салуквадзе является вице-президентом Федерации стрелковых видов спорта Грузии и Национального олимпийского комитета республики.