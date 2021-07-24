Взрыв прогремел у офиса нефтекомпании в Афинах

В пригороде греческой столицы Афины – Вари – сработало взрывное устройство возле офиса нефтеперерабатывающей компании REVOIL. Ранен один человек, сообщает РИА Новости в воскресенье, 25 июля.

Отмечается, что взрывное устройство было размещено за пределами помещения. Легкие ранения получил проезжавший рядом со зданием компании на мотоцикле мужчина. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность. По предварительным оценкам полиции, взорвана шашка динамита.

REVOIL – нефтеперерабатывающая компания со 100%-ным греческим капиталом. На рынке занимает более 10,4%. Компания продает горюче-смазочные материалы через свою сеть заправочных станций, которая насчитывает более 520 АЗС по всей Греции.