Российский врач рассказал о влиянии коронавируса на внимание и память

Как и любой вирус, коронавирус негативно сказывается на капиллярном кровотоке и оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему, что может привести к проблемам с вниманием и памятью, предупреждает российский врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, его слова приводит ТАСС.

Врач пояснил, что из-за ухудшения кровотока мозг фактически голодает. Кроме того, любой человек, только что перенесший заболевание, быстро утомляется, и ему требуется больше времени на отдых: «Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет».