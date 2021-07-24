После протестов во Франции смягчили закон о санитарных пропусках

На такие шаги законодатели пошли после многочисленных акций протеста во многих городах, которые в Париже и Лионе 24 июля переросли в беспорядки.

Предполагается, что введение санитарных пропусков ускорит вакцинацию населения. Пропуск потребуется для посещения большинства общественных мест и для проезда междугородним транспортом. Чтобы получить документ, необходимо полностью вакцинироваться либо предъявить свежий отрицательный анализ на коронавирус методом ПЦР (с осени этот анализ во Франции станет платным).

Сенаторы убрали из текста закона требование о том, что санитарные пропуска должны получать все, начиная с 12-летнего возраста, и оставили только категорию "взрослые". Также без пропусков можно будет посещать открытые террасы кафе и ресторанов. Кроме того, введение пропусков сдвинули с 30 августа на 15 сентября