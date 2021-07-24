Бои в Афганистане: талибы несут потери

Боевики движения "Талибан" понесли тяжелые потери в провинции Балхна северо-западе Афганистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-центра 209-го корпуса афганской национальной армии "Шохин".

"Накануне военно-воздушные силы страны нанесли удары по нескольким позициям террористов на территории уезда Кальдар провинции Балх. В результате 80 террористов-талибов были убиты и еще 43 ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе другого авиаудара по террористам в уезде Чимтал провинции Балх один террорист убит и один ранен. В ходе этих атак уничтожены несколько единиц автотехники противника.

По сведениям пресс-центра минобороны Афганистана, за прошедшие 24 часа на территории страны в ходе боестолкновений с правительственными силами убиты 175 боевиков, еще 84 ранены.