Названа страна с самым большим госдолгом

Лидером по госдолгу в мире на данный момент является Япония, где он превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Великобритании, США и еврозоны — более 100% ВВП, сказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Российский эксперт отметил, что совокупный госдолг всех стран мира составляет 105 процентов от их суммарного ВВП. Но, несмотря на такие высокие показатели госдолга в ряде крупных стран, в ближайшем будущем они навряд ли столкнутся с проблемами с его обслуживанием.

Наметкин добавил, что в текущих условиях некоторые опасения может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии: "Например, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008 года. В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга".