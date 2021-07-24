В Китае ответили на провокацию американского телеканала

Консульство Китая в Нью-Йорке выразило протест в связи с картой, показанной американским телеканалом NBC Universal во время церемонии открытия Олимпиады-2020. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На карте Тайвань и некоторые другие острова в Южно-Китайском море, которые в Китае называют своими, оказались отделены от КНР.

В заявлении консульства по этому поводу говорится, что NBC «нанес ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа»: «Мы призываем NBC признать серьезность проблемы и принять меры по исправлению ошибки».