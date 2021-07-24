Израильский и иранский тренеры пожали друг другу руки на Олимпиаде

Израильский тренер мужской сборной Чехии по баскетболу пожал руку своему иранскому коллеге Мехрану Шахинтабу во время воскресного олимпийского турнира в Токио. Об этом сообщает Times of Israel.

Израильское издание отмечает, что в прошлом иранские спортсмены отказывались от матчей, чтобы не соревноваться с израильтянами. Тем не менее, иранская олимпийская баскетбольная команда не протестовала против игры со сборной Чехии, которую тренирует тренер из Израиля.

Иранцы впоследствии проиграли матч со счетом 84:78.