Гаджи Бейлаганский стал «вором в законе» за убийство советника Деда Хасана

Гаджибаба Талыбханлы, известный в криминальных кругах как Гаджи Бейлаганский, получил воровской титул за убийство Ильгара Алиева (Данабаша), ближайшего соратника и советника лидера преступного мира России Аслана Усояна (Деда Хасана). Об этом «Ленте.ру» рассказал глава СУ Следственного комитета России (СКР) по Северо-Западному округу Москвы полковник юстиции Алексей Пищулин.

Вор в законе Ильгар Алиев был убит 19 апреля 2012 года в центре Москвы, на улице Пресненский Вал. Меньше года спустя, в январе 2013 года, в российской столице киллер расстрелял Деда Хасана. Вскоре после похорон Деда Хасана в российские правоохранительные органы стала поступать оперативная информация, позволившая в конечном итоге раскрыть убийство его правой руки — Ильгара Алиева.

«Следствие установило, что в декабре 2012 года Ровшан Ленкоранский на сходке в ОАЭ короновал в воры в законе 30-летнего тогда Гаджибабу Талыбханлы, ныне известного как Гаджи из Бейлагана. На этом мероприятии Ленкоранский открытым текстом сказал, что Гаджи — близкий к нему человек, а титул вора он заслужил, поскольку ликвидировал Данабаша», — рассказал российский полковник.

По словам Пищулина, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Гаджи Бейлаганский после смерти Данабаша полностью взял под контроль плодоовощные базы Московского региона.