Серийный убийца умер, не дождавшись казни

В американском штате Калифорния скончался 77-летний Родни Алькала, который в 2010 году был приговорен к смертной казни за пять эпизодов убийства. Среди жертв маньяка была и 12-летняя девочка, пишет NEWSru.co.il.

Тюремная администрация сообщила, что смерть наступила от естественных причин.

Алькала был известен также как "убийца из "Игр знакомств": он еще в 1978 году принял участие в этой телепередаче. Несмотря на то, что его удалось связать только с пятью убийствами, предполагается, что Родни убил и изнасиловал несколько десятков девочек и женщин.

В первый раз Алькала был приговорен к смерти еще в 1980 году за убийство 12-летней Робин Самсо. Ему удалось добиться повторного рассмотрения дела, и в 1986 году приговор был подтвержден. Алькала вновь добился пересмотра, но и третий суд приговорил убийцу к казни.